La selección suiza apartó temporalmente a Xhaka por falsificar un certificado covid

La selección suiza jugará sus cuatro partidos de Liga de Naciones de septiembre y octubre sin su estrella y primer capitán, Granit Xhaka, apartado temporalmente del equipo tras confesar este lunes que falsificó un certificado de vacunación contra la covid-19 durante la pandemia.

Xhaka, que está siendo investigado al respecto por la Fiscalía de Lucerna, admitió que se procuró un falso certificado, y la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) confirmó que no estará en la concentración que se inicia este lunes en Turquía.

"Asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes", afirmó en un comunicado el centrocampista de Basilea, actualmente en el Sunderland inglés y en pasadas temporadas pieza clave de equipos como Arsenal o Bayer Leverkusen.

El capitán helvético justificó su actuación por una "profunda desconfianza hacia la vacuna", aunque por ahora no está del todo claro en qué utilizó el falso certificado, ni durante cuánto tiempo.

La ASF, por su parte, señaló en otro comunicado que agradece a Xhaka por estar dispuesto a arrojar toda la luz sobre el asunto y subrayó que "al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación".