Lagos Weber: Espero que Bachelet siga orientándonos en cómo hacer las cosas en Chile

Desde Nueva York, en el marco de las actividades paralelas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el exsenador y exministro del PPD Ricardo Lagos Weber abordó la reciente salida de Michelle Bachelet de la carrera por la Secretaría General de la ONU y cuestionó duramente la postura adoptada por la Administración de José Antonio Kast.

A su juicio, la decisión "difícil de entender" de retirar el respaldo oficial chileno a la expresidenta (2006-2010, 2014-2018) constituyó un precedente inédito y perjudicial para la política exterior del país.

Consultado sobre las críticas desde el oficialismo que apuntaron al expresidente Gabriel Boric (2022-2026) por la forma en que se impulsó la postulación de Bachelet, Lagos Weber afirmó que buscan "justificar una medida que adoptó el Gobierno del Presidente Kast que yo considero —y perdóneme los adjetivos, yo no soy muy bueno para adjetivos malos— egoísta y mezquina; mezquina con la Presidenta Bachelet y egoísta con Chile", recalcando que la candidatura de la exmandataria contaba además con el respaldo regional de potencias como Brasil y México.

El exlegislador añadió que esta "señal de mucha hostilidad" rompió los puentes necesarios para construir consensos nacionales: "Es partir un juego con una pierna en alto innecesariamente (...) No conozco una decisión de política exterior desde el retorno de la democracia tan brutal como esta y va a quedar como algo muy pequeño".

En esa linea, advirtió que "ha habido muchos temas y los va a haber en los próximos tres años y medio de Gobierno en que se va a requerir conversar con la oposición, sumar fuerzas para enfrentar temas externos y nacionales que requieren cierta unidad, y es muy difícil construir unidad cuando respecto a una persona y una figura como Michelle Bachelet —que no solamente fue Presidenta dos veces de Chile, (sino que) ella ejerció un cargo de Naciones Unidas, se conoce el sistema al revés y al derecho—, es una persona que tiene mucho apoyo. Entonces, esta decisión que tomó el Gobierno me resulta incomprensible si no sea para hablarle, tal vez, a un sector muy limitado de chilenos (...) No han invertido un peso en capital político con la oposición y van a llegar momentos difíciles".

"En algún minuto van a tener que juntarse con la oposición y la pregunta es cuánto han invertido en esto. La pregunta es: ¿era necesario quitarle el respaldo a Michelle Bachelet? Yo puedo entender su agenda ideológica del punto de vista de sus políticas económicas, pero lo otro es innecesario. No se ha invertido nada y recién ahora veo columnas de opinión que La Moneda estaría cambiando, que hay que llegar a entendimiento. Ojalá lo entiendan. Al final del día, los grandes temas son con entendimiento; todas las políticas públicas que han tenido algo de éxito en Chile son con entendimiento. Ningún Gobierno ha tenido mayoría absoluta va a hacer lo que quiere. Eso no funciona: no le funcionó a mi viejo y no le funcionó a Bachelet 1, a Bachelet 2. Todos llegaron a un entendimiento. El mismo Presidente Boric, con tanto que lo criticaron, llegó a muchos entendimientos con la derecha, reforma previsional de por medio. Ese es el camino que tenemos en Chile y yo lamento lo que ha ocurrido en esta decisión", remarcó.

Requerido sobre el futuro político de Bachelet y su rol de cara al escenario interno, Lagos Weber descartó que esta coyuntura la impulse a asumir un rol de oposición activa en Chile, ratificando que ella mantendrá su nutrida agenda internacional vinculada a la conservación de los océanos y los organismos multilaterales.

"No creo que producto de esta decisión ella —y esta es mi interpretación— vaya a decidir ahora tener un rol más activo en Chile a objeto de ser parte de la oposición. Mi impresión —y me estoy tirando a la piscina completamente, porque no he hablado con ella— es que ella va a seguir en parte importante de su agenda con los temas internacionales que ya tiene asumido. Ella mantiene su agenda internacional. No bajó su agenda, no se fue para la casa", resaltó el militante PPD.

No obstante, expresó su confianza en que la exmandataria mantenga su influencia: "Respecto de Chile, ella no está desvinculada (con la interna del país). Acuérdese de que en la elección pasada ella tuvo opinión y a algunos no les gustó, pero ella tiene esa opinión y creo que la va a seguir ejerciendo y yo esperaría además de que ella, con su impronta que tiene y su ascendencia sobre muchos de nosotros, nos pueda seguir apoyando y orientando en cómo hacer las cosas mejor en Chile", sentenció.