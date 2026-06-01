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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Lucas Romero quedó al margen de la lista de Paraguay para el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista de Universidad de Chile no fue considerado en la convocatoria anunciada por Gustavo Alfaro.

Lucas Romero quedó al margen de la lista de Paraguay para el Mundial
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Este lunes, Paraguay hizo oficial la lista de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026, en la que no figura Lucas Romero, mediocampista de Universidad de Chile.

El futbolista de 23 años fue incluido en la prelista de 55 jugadores de Gustavo Alfaro, pero finalmente no fue considerado debido a su falta de continuidad en el "Romántico Viajero", registrando solo 276 minutos disputados durante este semestre. 

"Maguila" luchaba por el último cupo con Mathías Villasanti, Angel Romero e Isidro Pitta, siendo Pitta el elegido por Alfaro para integrar la convocatoria de la albirroja, que tiene a Julio Enciso, Gustavo Gómez y Diego Gómez como sus nombres más destacados.

Paraguay integrará el Grupo D de la Copa del Mundo, en la cual debutará ante el anfitrión Estados Unidos el 12 de junio en Los Ángeles, posteriormente enfrentará a Turquía el 16 en San Francisco y sin trasladarse, se medirá ante Australia el 25.+

Revisa la nómina de Paraguay

Arqueros

  • Roberto Fernández (Cerro Porteño-PAR)
  • Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro-ARG)
  • Gastón Olveira (Olimpia-PAR)

Defensas

  • Gustavo Velázquez (Cerro Porteño-PAR)
  • Juan José Cáceres (Dinamo de Moscú-RUS)
  • Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA)
  • Omar Alderete (Sunderland-ING)
  • Fabián Balbuena (Gremio-BRA)
  • José Canale (Lanús-ARG)
  • Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA)
  • Alexandro Maidana (Talleres-ARG)

Mediocampistas

  • Diego Gómez (Brighton-ING)
  • Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN)
  • Damián Bobadilla (São Paulo-BRA)
  • Matías Galarza (Atlanta United-EE.UU)
  • Braian Ojeda (Orlando City-EE.UU)
  • Mauricio Magalhaes (Palmeiras-BRA)
  • Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain-UAE)
  • Gustavo Caballero (Portsmouth-ING)

Delanteros

  • Miguel Almirón (Atlanta United-EE.UU)
  • Julio Enciso (Racing de Estrasburgo-FRA)
  • Ramón sosa (Palmeiras-BRA)
  • Antonio Sanabria (Cremonese-ITA)
  • Alex Arce (Independiente Rivadavia-ARG)
  • Gabriel Ávalos (Independiente-ARG)
  • Isidro Pitta (Red Bull Bragantino-BRA)

 

 

 

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