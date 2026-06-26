Luto en el fútbol venezolano: Falleció futbolista desaparecido tras terremotos

Este viernes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó el triste fallecimiento de Yimbert Berroterán, futbolista de 18 años que se encontraba desaparecido tras los dos fuertes terremotos que sacudieron al país durante la tarde del miércoles.

El jugador fue visto por última vez en el sector de Los Corales, zona costera del estado de La Guaira que fue una de las más afectadas por los sismos.

A través de un comunicado en redes sociales, el ente lamentó la partida del joven mediocampista que militaba en Universidad Central y era considerado una de las grandes promesas de la selección venezolana.

"Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha", expresó la institución.

"Yimbert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma", finalizó la entidad.

Universidad Central también se hizo parte de las condolencias con su propia publicación, señalando que "Lamentamos la partida de nuestro gran campeón Yimbert Berroterán".

"En estos momentos tan difíciles queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y allegados por tan irreparable pérdida", agregó el cuadro.

"Estamos con ustedes, esperamos encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y en el cariño de quienes los rodean", cerró el escrito.