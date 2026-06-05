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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

¡Meten miedo! Noruega tuvo sesión fotográfica al estilo vikingo antes del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El combinado nórdico mezcló tradición y fútbol.

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Noruega volverá a un Mundial tras 28 años y se preparó para su regreso oficial a lo grande, con una sesión de fotos que tuvo a su plantel vestido de vikingos.

La imagen muestra a los convocados del conjunto nórdico con las tradicionales vestimentas de los mitos y leyendas del país, con Erling Haaland como nombre destacado gracias a su melena rubia e imponente estatura.

Noruega formará parte del Grupo I, en el que debutará contra Irak el 16 de junio en Boston, posteriormente enfrentará a Senegal en Nueva Jersey y finalmente, se medirá ante Francia el 26 en Massachusetts

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