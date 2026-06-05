¡Meten miedo! Noruega tuvo sesión fotográfica al estilo vikingo antes del Mundial

Noruega volverá a un Mundial tras 28 años y se preparó para su regreso oficial a lo grande, con una sesión de fotos que tuvo a su plantel vestido de vikingos.

La imagen muestra a los convocados del conjunto nórdico con las tradicionales vestimentas de los mitos y leyendas del país, con Erling Haaland como nombre destacado gracias a su melena rubia e imponente estatura.

Noruega formará parte del Grupo I, en el que debutará contra Irak el 16 de junio en Boston, posteriormente enfrentará a Senegal en Nueva Jersey y finalmente, se medirá ante Francia el 26 en Massachusetts.