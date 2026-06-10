Mourinho se despidió de Benfica ad portas de su vuelta a Real Madrid

El DT portugués José Mourinho, próximo entrenador de Real Madrid, se despidió este miércoles de Benfica, al que "fue un honor y un privilegio" representar, y destacó el "vínculo duradero" que estableció con quienes fueron sus jugadores en las "Águilas".

El club de Lisboa anunció que el cuadro "merengue" había pagado la cláusula de rescisión, tasada en 15 millones de euros, liberándolo de su contrato con los lusos para confirmar su vuelta al club de la capital española.

Ante la noticia, el estratega portugués brindó un mensaje de despedida en redes sociales.

"Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio", escribió Mourinho en una publicación en Instagram.

El técnico de 63 años también elogió a los funcionarios del equipo, "cuya profesionalidad, dedicación y competencia fueron ejemplares" a lo largo de la campaña.

"The Special One" finalizó el comunicado con un mensaje para sus jugadores, a quienes les dejó "un sincero agradecimiento y los mejores deseos de éxito personal y profesional".

"Me llevo conmigo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre", concluyó el nuevo técnico madridista.

José Mourinho llegó a Benfica en septiembre de 2025 para sustituir al destituido Bruno Lage, y terminó la temporada invicto en la liga portuguesa. Sin embargo, solamente le alcanzó para el tercer lugar y no logró ningún título.

Fue su segunda etapa en el club lisboeta, donde comenzó su carrera como entrenador principal en 2000, pero los desacuerdos con la directiva de las "Águilas" de entonces limitaron su paso a solo 11 partidos.

Iniciará ahora un segundo paso por Real Madrid, al que dirigió entre 2010 y 2013, periodo en el que ganó una liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.