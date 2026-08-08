Real Madrid festejó ante Ferencvaros en un amistoso de pretemporada
El cuadro de José Mourinho venció en Hungría.
El cuadro de José Mourinho venció en Hungría.
Real Madrid festejó este sábado con un triunfo por 1-2 sobre Ferencvaros en Budapest, Hungría, en un amistoso de la pretemporada europea.
El equipo dirigido por José Mourinho dominó y se impuso con los goles de dos jóvenes canteranos: El defensa Mario Rivas, de 19 años (41'), y el delantero Carlos Espí, de 21 (49').
El descuento de los húngaros fue de Kenan Kodro (57').
Real Madrid tendrá dos amistosos más antes del inicio de la temporada: El miércoles 12 de agosto visitará a Deportivo La Coruña, y el domingo 16 enfrentará al club alemán Schalke 04.
El debut oficial en LaLiga será el sábado 22 de agosto, ante Espanyol de Cataluña, a las 15:30 horas (19:30 GMT).