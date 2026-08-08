Real Madrid festejó ante Ferencvaros en un amistoso de pretemporada

Real Madrid festejó este sábado con un triunfo por 1-2 sobre Ferencvaros en Budapest, Hungría, en un amistoso de la pretemporada europea.

El equipo dirigido por José Mourinho dominó y se impuso con los goles de dos jóvenes canteranos: El defensa Mario Rivas, de 19 años (41'), y el delantero Carlos Espí, de 21 (49').

El descuento de los húngaros fue de Kenan Kodro (57').

Real Madrid tendrá dos amistosos más antes del inicio de la temporada: El miércoles 12 de agosto visitará a Deportivo La Coruña, y el domingo 16 enfrentará al club alemán Schalke 04.

El debut oficial en LaLiga será el sábado 22 de agosto, ante Espanyol de Cataluña, a las 15:30 horas (19:30 GMT).