Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.0°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

¡Tremendo susto! Musiala se desmayó en pleno amistoso de Bayern Munich por el calor

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La temperatura a la hora del partido afectó gravemente al delantero.

¡Tremendo susto! Musiala se desmayó en pleno amistoso de Bayern Munich por el calor
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Bayern Munich ganó su amistoso ante Leipzig por 3-1 en el Allianz Arena, pero el encuentro quedó marcado por el desmayo de Jamal Musiala que generó gran preocupación en los últimos minutos.

Poco después de anotar el último gol de la tarde, el delantero de 23 años perdió el conocimiento, siendo auxiliado por Ismael Saibari, quien notó su malestar y alcanzó a atraparlo antes de caer al suelo.

Rápidamente ingresó el cuerpo médico de Bayern y Musiala fue reemplazado (86'). Posteriormente se informó que el jugador sufrió un golpe de calor por los 33°C que había en Múnich.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada