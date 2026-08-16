¡Tremendo susto! Musiala se desmayó en pleno amistoso de Bayern Munich por el calor

Bayern Munich ganó su amistoso ante Leipzig por 3-1 en el Allianz Arena, pero el encuentro quedó marcado por el desmayo de Jamal Musiala que generó gran preocupación en los últimos minutos.

Poco después de anotar el último gol de la tarde, el delantero de 23 años perdió el conocimiento, siendo auxiliado por Ismael Saibari, quien notó su malestar y alcanzó a atraparlo antes de caer al suelo.

Rápidamente ingresó el cuerpo médico de Bayern y Musiala fue reemplazado (86'). Posteriormente se informó que el jugador sufrió un golpe de calor por los 33°C que había en Múnich.