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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Con Ewan Mcgregor como protagonista: Escocia anunció su nómina para el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor protagonizó el anuncio de la convocatoria escocesa, que vuelve tras 28 años a una Copa del Mundo.

[VIDEO] Con Ewan Mcgregor como protagonista: Escocia anunció su nómina para el Mundial 2026
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Este martes, Escocia anunció su nómina para el Mundial 2026 con un particular video que tuvo a Ewan McGregor, actor reconocido mundialmente por su papel como "Obi-Wan Kenobi" en las precuelas de la saga "Star Wars" como protagonista de tal.

El cortometraje muestra a McGregor destacando la belleza de su país y lo orgulloso que se siente ser parte de su tierra, finalizando su monólogo con una poética afirmación: "Escocia, lugar hermoso e inquebrantable, después de 28 largos años, el mundo por fin escuchará tu voz otra vez", refiriéndose al tiempo que pasó para que el conjunto escocés volviera a una Copa Mundial.

El corto finaliza con la lista de convocados para la cita planetaria.

Mira acá el video:

 

 

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