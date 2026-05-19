[VIDEO] Con Ewan Mcgregor como protagonista: Escocia anunció su nómina para el Mundial 2026

Este martes, Escocia anunció su nómina para el Mundial 2026 con un particular video que tuvo a Ewan McGregor, actor reconocido mundialmente por su papel como "Obi-Wan Kenobi" en las precuelas de la saga "Star Wars" como protagonista de tal.

El cortometraje muestra a McGregor destacando la belleza de su país y lo orgulloso que se siente ser parte de su tierra, finalizando su monólogo con una poética afirmación: "Escocia, lugar hermoso e inquebrantable, después de 28 largos años, el mundo por fin escuchará tu voz otra vez", refiriéndose al tiempo que pasó para que el conjunto escocés volviera a una Copa Mundial.

El corto finaliza con la lista de convocados para la cita planetaria.

Mira acá el video: