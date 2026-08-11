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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Con voltereta incluida: La asistencia en el fútbol ruso desde un saque lateral

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] Con voltereta incluida: La asistencia en el fútbol ruso desde un saque lateral
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La segunda división de Rusia se viralizó en las últimas horas luego de que Nader Mohammadi, del club Spartak Kostroma, se despachara una acrobática asistencia desde un saque lateral.

El futbolista realizó repuso el juego desde la banda con acrobacia y el impulso le permitió llegar al área, donde un compañero aprovechó para anotar un golazo.

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