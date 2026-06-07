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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] El emotivo gesto de los jugadores de Dinamarca y Ucrania tras el desplome de Eriksen

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los futbolistas se unieron tras la cancelación del duelo.

[VIDEO] El emotivo gesto de los jugadores de Dinamarca y Ucrania tras el desplome de Eriksen
 EFE
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Tras la suspensión del amistoso entre Dinamarca y Ucrania, por el desplome de Christian Ericksen, ambos equipos tuvieron un emotivo gesto de unidad y se abrazaron en un círculo sobre la cancha, para luego despedirse del público en conjunto.

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