[VIDEO] El emotivo gesto de Rodrigo De Paul a Messi por la muerte de su padre

Inter Miami cayó por 1-2 ante Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup, pero la imagen del partido fue el emotivo gesto de Rodrigo De Paul para Lionel Messi tras el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi, la madrugada del sábado recién pasado.

De Paul inauguró el marcador al minuto 32' y en su festejo se quitó la camiseta, revelando que debajo llevaba la "10" de su compañero y amigo.

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