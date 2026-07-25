[VIDEO] Haaland se lució con el "remo vikingo" en la boda de Donnarumma

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma celebró su boda con Alessia Elefante en la localidad de Locorotondo, Bari (Italia), y el delantero noruego Erling Haaland fue inesperado protagonista en la fiesta posterior a la ceremonia.

Haaland tomó la batuta para realizar el "remo vikingo" que causó furor en el Mundial 2026, y que fue seguido entre grandes sonrisas por el resto de invitados al matrimonio.

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