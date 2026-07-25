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[VIDEO] Haaland se lució con el "remo vikingo" en la boda de Donnarumma
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero acaparó los reflectores en la fiesta tras el matrimonio del arquero.
El delantero acaparó los reflectores en la fiesta tras el matrimonio del arquero.
El arquero italiano Gianluigi Donnarumma celebró su boda con Alessia Elefante en la localidad de Locorotondo, Bari (Italia), y el delantero noruego Erling Haaland fue inesperado protagonista en la fiesta posterior a la ceremonia.
Haaland tomó la batuta para realizar el "remo vikingo" que causó furor en el Mundial 2026, y que fue seguido entre grandes sonrisas por el resto de invitados al matrimonio.
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