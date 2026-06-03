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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Los hinchas se preocuparon: Waterman perdió un gol solo en práctica de Panamá

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Universidad de Concepción falló una ocasión clara en un entrenamiento abierto de la selección mundialista.

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El delantero panameño Cecilio Waterman, jugador de Universidad de Concepción, protagonizó una llamativa acción durante un entrenamiento abierto de la selección de Panamá, que prepara su participación en el Mundial 2026.

En el video compartido por Deportes RPC, Waterman apareció sin marca y solo frente al arquero, pero definió directo a sus manos en una jugada que generó preocupación entre los hinchas panameños.

La escuadra centroamericana también cuenta con la presencia de César Yanis, futbolista de Cobresal, otro de los nombres ligados al fútbol chileno en la preparación mundialista.

Panamá debutará en el Mundial el miércoles 17 de junio ante Ghana y luego enfrentará a Inglaterra y Croacia en el Grupo L, en la segunda participación mundialista de la Marea Roja.

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