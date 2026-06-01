[VIDEO] Se aplicó la nueva regla: Suecia tardó en sacar y el árbitro le entregó el lateral a Noruega

En medio del minuto 13 del amisotoso entre Noruega y Suecia en Oslo, el arbitro húngaro Balazs Berke sancionó la demora de Daniel Svensson para reanudar el juego desde un lateral, aplicando la nueva regla de la IFAB para darle el lanzamientro al cuadro anfitrión.

Esta situación también tomó lugar en otro amistoso previo al Mundial, ya que Japón consiguió anotar cuando Islandia tardó en realizar un cambio.

El juez polaco Damian Kos sancionó con tarjeta amarilla a Kristian Hlynsson por demorar más de lo permitido en salir. Pausó el ingreso de Ísak Snær Þorvaldsson y los nipones no desaprovecharon la ventaja numérica. Koki Ogawa (87') marcó la cifra que les dio la victoria 1-0 en Tokio.