[VIDEO] Tim Payne perdió la marca y Haití pegó primero a Nueva Zelanda en amistoso

Haití anotó el 1-0 parcial sobre Nueva Zelanda en un amistoso internacional en Fort Lauderdale, en una acción que tuvo un protagonista: Tim Payne, el nuevo fenómeno que se viralizó en redes y pasó a tener millones de seguidores en Instagram.

Tim Payne, jugando como lateral, perdió la marca de Ruben Providence, quien remató en el área para anotar el gol de los haitianos (12').

La selección de Tim Payne y Haití están jugando este amistoso preparatorio para el Mundial de 2026; Nueva Zelanda enfrentará a Bélgica, Irán y Egipto en el Grupo G; y los caribeños, en el Grupo C, se medirán con Marruecos, Escocia y Brasil.

Revisa el gol de Haití a Nueva Zelanda tras el fallo defensivo de Tim Payne: