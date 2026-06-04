[VIDEO] Una constelación: Marca deportiva unió a grandes estrellas antes del Mundial

Nike encendió la previa del Mundial 2026 con el estreno de "Rip the Script", un comercial protagonizado por varias de las grandes estrellas del fútbol mundial y que apuesta por una idea directa: Romper el libreto, jugar con libertad y devolverle al balón su cuota de instinto, creatividad y espectáculo.

La producción se desarrolla en un estudio de Hollywood, donde una supuesta película de fútbol se sale de control cuando figuras como Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Vini Jr. ignoran las instrucciones del director, toman el balón y convierten los set en una cancha improvisada.

El comercial también cuenta con la presencia de Raúl Jiménez, Virgil van Dijk, Nico Williams, Federico Valverde, Alexia Putellas, Cole Palmer, Alphonso Davies y Bruno Fernandes, además de leyendas como Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba y Jorge Campos, junto a apariciones de figuras de la cultura pop y el deporte, entre ellas LeBron James y LISA, integrante de BLACKPINK.

Entre los nombres también destacar aparecen Kim Kardashian, Travis Scott, Channing Tatum, Young Miko, Eric Cantona, Kate Scott y Jason Sudeikis en su papel de Ted Lasso, quienes amplían el tono de superproducción del comercial y refuerzan el cruce entre fútbol, espectáculo, música, televisión y cultura pop.