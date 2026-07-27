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Tópicos: Deportes | Fútbol | Johnny Herrera

Johnny Herrera y fichaje de Vozinha en Colo Colo: "Es un acierto total"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exmeta de Universidad de Chile repasó también a Gabriel Maureira: "Le falta para ser el arquero de Colo Colo".

Johnny Herrera y fichaje de Vozinha en Colo Colo:
 Xinhua / Captura
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Tras el sorpresivo fichaje del portero caboverdiano Vozinha por parte de Colo Colo, el exguardameta e ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, analizó la llegada del mundialista africano al Monumental y respaldó a la dirigencia alba.

"Es un acierto total. El único lugar donde Colo Colo flaqueó en el año es por su arquero. (...) En el Mundial resolvió con tranquilidad. Le pasaban la pelota y enganchaba, incluso a (Lionel) Messi, como si estuviera en el patio de su casa", reconoció en su rol de comentarista en TNT Sports.

En esa misma línea, comentó la situación de Gabriel Maureira: "Tiene potencial, pero le falta para ser el arquero de Colo Colo. Con todos los errores que cometió  ¿Lo bancas en Copa Libertadores? Ni a palos. La presión de ir a jugar afuera es brutal, le falta madurar con el tiempo".

Finalmente, Herrera sostuvo: "Teniendo la gerencia deportiva a un exarquero como (Daniel) Morón que conoce el puesto... El técnico tendrá su opinión".

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