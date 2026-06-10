Con tres chilenos en el plantel: Jorge Sampaoli será el nuevo DT de Talleres

El entrenador argentino Jorge Sampaoli será el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba, equipo trasandino que tiene en sus filas a los chilenos Matías Catalán, Ulises Ortegoza y Bruno Barticciotto.

El exestratego de Universidad de Chile y la Roja, entre otros equipos, será el reemplazo de Carlos Tévez, que dejó el cargo tras la eliminación ante Atlético Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Tras la fallida contratación de Martín Anselmi, el club de la "T" se inclinó por el casildense, que volverá a dirigir en el fútbol argentino tras 26 años, cuando estuvo al mando de Argentino de Rosario.

Según la información de Martín Arévalo, periodista de ESPN, Sampaoli aceptará la oferta por parte de Andrés Fassi, presidente del cuadro cordobés.

El DT llega a Córdoba tras su último paso en Atlético Mineiro entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 y sumará un nuevo club en su extenso currículum, que incluye equipos como Sevilla, Santos, Olympique de Marsella y Flamengo, sumado a un breve período a cargo de la selección argentina.

También dejó huella en Chile, tras dirigir a O'Higgins, Universidad de Chile y la selección chilena, siendo recordado por los títulos de Copa Sudamericana 2011 con el cuadro laico y la Copa América 2015 con La Roja.