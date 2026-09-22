Kylian Mbappé contó que estuvo cerca de fichar por Liverpool

Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid, confesó que estuvo cerca de fichar por Liverpool en 2017, cuando aún militaba en AS Mónaco, club en el que se formó como futbolista.

En una entrevista con The Athletic, el astro francés admitió que antes de dar el salto a Paris Saint Germain estuvo muy cerca de irse a Anfield a jugar con el cuadro que en ese entonces era dirigido por el alemán Jürgen Klopp.

"Pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión y estuve muy cerca del Liverpool. Mi madre era muy fan de Klopp y era su destino preferido. Quería que fuera allí", dijo Mbappé.

"No escuché la oferta porque quería jugar en mi ciudad, en París. No quería dejar mi país hasta crecer más, pero, sí, mi madre siempre decía 'Liverpool, jugarás en Anfield, será una locura para ti'", añadió.

En la entrevista, "Donatello" reconoció que su madre llegó a viajar a Liverpool para comenzar las negociaciones con el club y que quedó encantada con lo que vio allí.

"Fue a Liverpool y se enamoró. Fue a varios partidos, para ver el ambiente, y porque quería imaginarse cómo sería para mí estar en ese estadio", relató.

El propio futbolista llegó a reunirse con Klopp en esa época, aunque no llegaron a un acuerdo, lo cual derivó en su fichaje por el elenco parisino, donde estuvo hasta 2024.