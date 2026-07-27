Kylian Mbappé dedicó emotiva carta a Francia tras el Mundial: "Duele, y dolerá durante un tiempo"

Kylian Mbappé, capitán y referente de la selección de Francia, publicó una sentida carta abierta en sus redes sociales, compartiendo en ella su profunda frustración por no haber conseguido el título en el Mundial 2026.

"No nos llevamos un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo, no voy a mentir. El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero era mucho mejor con la copa", sostuvo el escrito.

En esa misma línea, el delantero de Real Madrid expresó: "Les debíamos un final más bonito. Pero no siempre se elige como termina la historia, se elige lo que se pone en ella, y lo hemos dado todo. De eso estamos orgullosos".

"Habrá otros partidos, otras tardes de verano o de invierno en las que nos volveremos a encontrar todos ante este mismo juego, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos", cerró Mbappé reafirmando su compromiso con la selección.