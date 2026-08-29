Mourinho pidió el Balón de Oro para Mbappé: "Ha hecho historia"

El portugués José Mourinho, entrenador de Real Madrid, dio su férreo apoyo a Kylian Mbappé rumbo al próximo Balón de Oro, siendo en su opinión el merecedor de un premio al que, de todas formas, le apuntó ciertos reparos respecto a los criterios de elección de los últimos ganadores.

"No puedes dar el Balón de Oro a un jugador por que gane la Champions o el Mundial. Si quieres premiar estos títulos, premia a los entrenadores. El Balón de Oro la duda es Luis Enrique (Martínez) o Luis de la Fuente. Jugador es otro", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este domingo frente a Málaga.

Además, recordó, sin nombrarlo directamente, que fue Mbappé quien "hizo historia" al convertirse en el jugador con más goles en la historia de los Mundiales; algo que ha señalado en anteriores rueda de prensa.

"Es una cosa individualmente muy bonita. Jugadores de nivel Balón de Oro, tenemos tres o cuatro nosotros. El Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que, cuando dejan de jugar, echamos de menos por la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Zidane...", argumentó.

"Otra cosa es ser el mejor jugador del mundo, y no tiene que ser del París Saint-Germain o de la selección española. Los mejores ya sabemos quiénes son y dónde están, aquí. Y sabemos quién ha hecho historia este verano (europeo). Luego, el Balón de Oro tiene política y cuando entra la política no me gusta tanto", completó.