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Tópicos: Deportes | Fútbol | La Serena

Deportes La Serena oficializó el fichaje del defensa Matías Pérez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno llega cedido desde Lecce de Italia.

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Revisa las movidas del mercado invernal en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl. 

Deportes La Serena oficializó este jueves el fichaje del defensa chileno Matías Pérez, quien llegó cedido desde Lecce de Italia.

Pérez, de 21 años y con 1.92 metros de estatuta, jugó en la temporada pasada en la Serie A y es seleccionado en La Roja que dirige Nicolás Córdova.

La Serena será el tercer club en la carrera del joven zaguero, quien tuvo sus primeros pasos en Curicó Unido.

Pérez es el cuarto fichaje de La Serena en el mercado invernal, sumándose a Ian Franco, Ignacio Sáez y Gonzalo Figueroa.

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