Bayern Munich despachó a Bayer Leverkusen y se metió en la final de la Copa de Alemania

Bayern Múnich sigue extendiendo su gran cierre de temporada y, tras eliminar a Real Madrid en la Champions League junto con coronarse en la Bundesliga, este miércoles superó 0-2 a Bayer Leverkusen para meterse en la final de la Copa de Alemania.

El trámite del primer tiempo mostró una superioridad absoluta del cuadro "bávaro". Pese a las intervenciones de Mark Flekken, el atacante inglés Harry Kane (22') abrió la cuenta con un potente derechazo tras una fluida asociación y alcanzó las 52 conquistas en la temporada.

Aunque Bayer Leverkusen intentó reaccionar en el complemento, los de Vincent Kompany no pasaron zozobras y cuando el compromiso entró en su etapa de descuento, el extremo colombiano Luis Díaz (93') sentenció la victoria.

Con este triunfo, Bayern Munich accedió a la definición por el título, instancia donde aguarda por el vencedor de la llave entre Stuttgart y Friburgo, duelo programado para este jueves 23 de abril.

El siguiente desafío para el multicampeón germano será ante Mainz por el torneo doméstico, certamen que aseguró matemáticamente tras vencer por 4-2 a Stuttgart en la jornada previa. Posteriormente, tiene la trascendental semifinal de la Champions frente a PSG, fijada para el 28 de abril.