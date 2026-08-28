Bayern Munich goleó a Stuttgart e inicio con paso firme defensa de la Bundesliga

Bayern Munich inició con éxito la defensa de su título tras golear por 5-1 a Stuttgart en el Allianz Arena durante la primera fecha de la Bundesliga, posicionándose en la cima de la tabla.

En el arranque de la temporada del fútbol alemán, el elenco bávaro asumió el control de las acciones y abrió la cuenta a través de un cabezazo de Dayot Upamecano (21') tras un tiro de esquina servido por Joshua Kimmich.

Para el complemento, la escuadra forastera emparejó gracias a Josha Vagnoman (52'), pero el anfitrión respondió con una conquista de Michael Olise (55') un tanto en contra de Vagnoman (57') y anotaciones de Aleksandar Pavlovic (82') y Luis Díaz (90+2').

Con esta victoria, el equipo de Vincent Kompany ya se prepara visitar a Osnabruck por la primera ronda en la Copa Alemana, el miércoles 2 de septiembre. Luego de esto, volverá a la acción en Bundesliga ante Schalke el sábado 5.