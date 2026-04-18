Marie-Louise Eta lamentó una derrota en su histórico debut como entrenadora de Unión Berlín

La alemana Marie-Louise Eta hizo este sábado su estreno en Unión Berlín y se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino de la Bundesliga durante la derrota 1-2 ante Wolfsburgo, por la jornada 30 del campeonato germano.

La estratega asumió el cargo de forma interina tras la salida de Steffen Baumgart, tuvo un duro golpe inicial cuando los goles de Patrick Wimmer (11') y Dzenan Pejcinovic (46') hicieron caer tempranamente a su equipo en el Stadion An der Alten Försterei.

No fue hasta el final que Oliver Burke (85') alcanzó a marcar un descuento que poco le sirvió y consumó la derrota ante el cuadro que marcha penúltimo en la clasificación del torneo.

Union Berlin se mantuvo undécimo con 32 unidades y quedó seis puntos por sobre el puesto de promoción a falta de cuatro jornadas. En su siguiente desafío, el cuadro de la capital tendrá que visitar a un RB Leipzig que lucha por entrar en el podio de la Bundesliga.