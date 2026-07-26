Atento O'Higgins: Boca sufrió dura derrota con golazo de antología incluido ante Deportivo Riestra

Boca Juniors sufrió una contundente derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra en el Estadio "Guillermo Laza", resultado que complicó su preparación para la revancha frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El conjunto local resolvió el encuentro durante el primer tiempo con las anotaciones de Braian Sánchez, a los siete minutos; Antony Alonso, a los 23'; y Alexander Díaz, a los 38'.

La gran acción de la jornada fue protagonizada por Díaz, quien tomó la pelota en campo propio, avanzó sin encontrar oposición y sorprendió al arquero Agustín Montero con una definición elevada desde fuera del área.

La caída llegó tres días después de que Boca venció por 1-0 a O'Higgins en La Bombonera, gracias a un gol de Miguel Merentiel. El elenco argentino ahora deberá visitar al conjunto de Rancagua el jueves 30 de julio en el Estadio El Teniente, donde defenderá su ventaja para intentar avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.