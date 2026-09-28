DT de Boca alabó a Carlos Palacios: "Hay que mimarlo, tiene fútbol"

El atacante nacional Carlos Palacios vivió una jornada consagratoria en Boca Juniors al ser protagonista en la vibrante victoria por 3-2 frente a Racing Club, resultado que le permitió al conjunto "xeneize" sellar su paso a las semifinales de la Copa Argentina.

La "Joya" saltó al campo de juego a los 70 minutos y no tardó en marcar diferencias: aportó una precisa asistencia para el gol del triunfo definitivo, actuación que le valió una ovación de los hinchas y el reconocimiento público de su entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

En conferencia de prensa, el estratego boquense valoró el renacer futbolístico del seleccionado chileno y destacó su entrega. "Charly Palacios tiene la flechita para arriba, está bien. Pasó momentos difíciles, hay que mimarlo, tiene fútbol. Vamos de a poco, los minutos le vendrán bien; está entrenando bien, con alegría", expresó el DT.

En esa misma línea, el técnico remarcó la importancia de la convicción del plantel ante la seguidilla de desafíos que se avecinan: "Es un buen grupo. Esto es de resultados (...) es un mes cargado de partidos y hay que ir pasito a pasito, decir presente. Podremos no tener una actuación acorde, pero ganas y hambre vamos a buscar", sentenció.

Con este destacado cometido, Palacios sigue sumando bonos y confianza en el cuadro de La Bombonera, ilusionándose con un lugar en el once estelar para los próximos compromisos del torneo local y la recta final de la Copa Argentina.