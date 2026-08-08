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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Estudiantes de La Plata guardó jugadores para el duelo con la UC y perdió ante Riestra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los “pincharratas” presentaron un equipo alternativo en el torneo argentino.

Estudiantes de La Plata guardó jugadores para el duelo con la UC y perdió ante Riestra
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En miras a la ida de Copa Libertadores ante Universidad Católica, Estudiantes de La Plata reservó a sus mejores hombres y con equipo B cosechó una derrota por 2-0 a manos de Deportivo Riestra, como visita, por el Clausura argentino.

El marcador se abrió con un tiro penal de Milton Céliz al minuto 12 y la diferencia aumentó con la diana de Antony Alonso, que se lesionó al anotar en los 73'.

Los "pincharratas" sumaron su tercera derrota en cuatro partidos, y la segunda de manera consecutiva. Sin embargo, las fichas están puestas en la llave copera con la UC de octavos de final.

El inicio del cara a cara será en Argentina este martes 11 de agosto a las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT).

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