Extécnico de la U preocupó en Argentina por accidente de tránsito

Un momento de preocupación se vivió este miércoles en la ciudad de Rosario, Argentina, luego de que el exdirector técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, protagonizara un accidente de tránsito durante la madrugada mientras se dirigía al entrenamiento de Newell's Old Boys.

El estratega de 64 años conducía su camioneta cerca de las 06:00 horas cuando, por causas que se investigan, colisionó con una motocicleta en la que viajaba una pareja. Tras el impacto, Kudelka y sus colaboradores resultaron ilesos, mientras que los ocupantes del vehículo menor fueron trasladados al Sanatorio Ipam para constatar lesiones.

Según los reportes médicos iniciales, ambos se encuentran fuera de peligro: la conductora de la moto sufrió contusiones en la espalda, mientras que su acompañante presentó una lesión en una de sus muñecas. Cabe destacar que solo uno de ellos portaba el casco reglamentario al momento del choque.

Tras cumplir con los trámites protocolares en la Comisaría 2da de Rosario, el DT ofreció declaraciones a la prensa local para llevar tranquilidad: "Me comuniqué con ellos y están bastante bien gracias a Dios, son cosas que pasan", señaló el técnico en diálogo con Cadena 3.

Respecto a las circunstancias del incidente, Kudelka explicó que "el semáforo estaba intermitente todavía... son accidentes no previstos. Voy muy temprano a trabajar y ocurrió esto". Además, aseguró que la motocicleta fue la que impactó su vehículo, versión que deberá ser ratificada por los peritajes policiales.