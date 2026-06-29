"Hay Angel para rato": Rosario Central anunció la renovación de Di María

Rosario Central anunció la renovación de contrato para Ángel Di María, histórico delantero argentino que seguirá siendo compañero de Vicente Pizarro al menos hasta junio de 2027.

El club dio a conocer la noticia de la extensión del vínculo a través de sus redes sociales.

El extremo, que es canterano del conjunto trasandino, volvió a Argentina en 2025 tras una ilustre carrera en Europa, donde jugó en equipos como Real Madrid, Paris Saint Germain y Juventus, además de consagrarse como campeón del Mundial de Catar 2022 con la "Albiceleste".