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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

"Hay Angel para rato": Rosario Central anunció la renovación de Di María

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El laureado futbolista extendió su vínculo por una temporada más.

 X @RosarioCentral
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Rosario Central anunció la renovación de contrato para Ángel Di María, histórico delantero argentino que seguirá siendo compañero de Vicente Pizarro al menos hasta junio de 2027.

El club dio a conocer la noticia de la extensión del vínculo a través de sus redes sociales.

El extremo, que es canterano del conjunto trasandino, volvió a Argentina en 2025 tras una ilustre carrera en Europa, donde jugó en equipos como Real Madrid, Paris Saint Germain y Juventus, además de consagrarse como campeón del Mundial de Catar 2022 con la "Albiceleste".

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