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Palacios ingresó en el triunfo que puso a Boca como nuevo líder de la tabla anual en Argentina

Publicado: | Fuente: ESPN (YouTube)
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Con Carlos Palacios ingresando para los últimos 20 minutos y Williams Alarcón en la banca, Boca Juniors remontó por 2-1 ante el Talleres de Córdova del central Matías Catalán por la fecha 13 del Clausura argentino, resultado que permitió a los "xeneizes" saltar a la cima de la tabla anual, a la espera de lo que haga Independiente Rivadavia este fin de semanas, con dos unidades menos.

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