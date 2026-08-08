Platense venció al Independiente de los chilenos antes del duelo con Coquimbo

Platense dio el golpe en el Estadio Libertadores de América tras imponerse por 0-1 ante Independiente, que contó con la titularidad del chileno Maximiliano Gutiérrez y los ingresos de los nacionales Lautaro Millán y Luciano Cabral.

El próximo rival de Coquimbo Unido en los octavos de final en la Copa Libertadores consiguió marcar las diferencias cuando el portero Rodrigo Rey intentó salir jugando, pero entregó un pase impreciso a Guido Mainero (65'), quien no perdonó.

Con este resultado, el cuadro que contó con el debut de Martín Palermo como director técnico logró cortar una racha de 14 partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Argentina.

Ahora, al "calamar" le tocará recibir al elenco "pirata" el próximo miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas (22:00 GMT) en la ida de su cruce copero para luego visitarlo en el "Francisco Sánchez Rumoroso" el 19 de dicho mes.