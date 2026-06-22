Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina
Racing Club oficializó a Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El técnico firmó contrato hasta junio de 2027 y ya comandó su primera práctica.
El técnico firmó contrato hasta junio de 2027 y ya comandó su primera práctica.
Racing Club anunció a Juan Pablo Vojvoda como nuevo director técnico del plantel profesional masculino, iniciando así un nuevo ciclo deportivo en la institución de Avellaneda.
El entrenador firmó su contrato hasta junio de 2027 junto al presidente Diego Milito y al director deportivo Sebastián Saja, según informó el club en sus canales oficiales.
Además, Vojvoda no perdió tiempo y ya comandó el primer entrenamiento del semestre, tomando contacto con el plantel de La Academia de cara a los próximos desafíos.