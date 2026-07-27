Un 1 y duras críticas: Prensa argentina destrozó a Williams Alarcón tras "papelón" de Boca

Una jornada negra vivió el mediocampista chileno Williams Alarcón en el fútbol argentino luego de ser blanco de lapidarias críticas por parte de la prensa trasandina debido a su opaca actuación en la inapelable derrota por 3-0 de Boca Juniors ante Deportivo Riestra, un resultado que al otro lado de la cordillera tildaron sin rodeos de "papelón".

El formado en Colo Colo, que registraba apenas 422 minutos disputados en toda la temporada, estuvo muy lejos de aprovechar la oportunidad. Su presencia pasó totalmente inadvertida en el terreno de juego, convirtiéndose en uno de los valores más cuestionados del elenco xeneize.

La prensa especializada no tuvo compasión al momento de evaluar al criollo. Diario Olé le otorgó una nota 3 y detalló que "tuvo problemas a sus espaldas con los volantes de Riestra. Probó de afuera del área sin suerte. La tocó poco, nunca encontró su lugar. Fue uno de los primeros cambios".

En esa misma línea, el sitio partidario Planeta Boca Juniors también lo calificó con un 3, argumentando un "pobre partido del volante. Intrascendente total. Otra chance desperdiciada. Fue sustituido en el entretiempo. Sigue sin encajar en Boca".

La evaluación empeoró en el diario Página 12, medio que bajó su puntuación a un 2 señalando que Alarcón "parecía perdido en el campo de juego. Nunca encontró su lugar para desplegar su mejor versión. Tocó pocas pelotas y tuvo problemas a sus espaldas. Salió en el entretiempo con algunas molestias musculares".

Sin embargo, el juicio más lapidario vino por parte de TyC Sports. El reconocido canal deportivo le chantó un 1 como nota y sentenció de forma categórica: "No se entiende por qué jugó".