[VIDEO] El increíble gol que se perdió Vombergar en Aldosivi tras un blooper de Rosario Central

Un increíble gol se perdió el delantero argentino Andrés Vombergar este viernes en la derrota de Aldosivi frente a Rosario Central, desperdiciando un regalo tras un blooper de la defensa canalla.

Cuando el partido estaba igualado sin goles, el defensa Ignacio Ovando se equivocó con un pase en el área y se la dejó servida a Vombergar, quien remató de primera con la zurda, enviándola encima del pórtico.

Revisa el increíble gol que se perdió Vombergar: