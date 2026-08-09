[VIDEO] Orlando Gill fue expulsado por un cabezazo a Blondel en el clásico de San Lorenzo y Huracán

Orlando Gill, arquero de San Lorenzo y figura de Paraguay en el Mundial 2026, fue expulsado este domingo en el clásico ante Huracán, por golpear con un cabezazo en la cara al lateral Lucas Blondel, después de los provocadores festejos tras el segundo gol del "Globo".

Jordy Caicedo había anotado el 2-0 e hizo el festejo del "Topo Gigio", lo que fue interpretado por los jugadores de San Lorenzo como una provocación.

Se provocó la gresca y Gill golpeó con su cabeza el rostro de Blondel. El árbitro Darío Herrera, quien no había visto la agresión, tuvo que revisar el VAR y expulsó al guardameta del ciclón.