Reconstrucción en el Biobío alcanza el 85% de subsidios asignados a siete meses de los incendios forestales

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio a conocer los avances en el proceso de reconstrucción definitiva en la Región del Biobío, al cumplirse casi siete meses de los devastadores incendios forestales que afectaron a la zona.

Según informó la entidad pública, ya se concretó la asignación del 85% del total de los subsidios comprometidos para las familias damnificadas.

Comparativa de avance respecto a Viña del Mar

El ritmo de edificación y asignación en la zona sur marca una diferencia frente a los procesos desarrollados en otras regiones del país golpeadas por siniestros similares.

Durante la presentación de su cuenta pública, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, enfatizó la rapidez con la que se ha trabajado en el territorio del Biobío y destacó los proyectos habitacionales que ya se encuentran licitados o en fase de ejecución.

A siete meses de los siniestros, la asignación de beneficios estatales superó las expectativas en comparación con otras catástrofes del país. (FOTO: ATON)

"Llevamos hoy casi 600 viviendas en construcción, tenemos prácticamente el 85% de los subsidios asignados. Para que se tenga una idea, en Viña del Mar, que ya lleva dos años y medio, tenemos 1.200 viviendas en construcción. O sea, acá en cinco meses ya llevamos la mitad de Viña del Mar. Vamos avanzando rápido", aseveró el secretario de Estado.

"Hemos licitado los proyectos de Geo Chile, de Miramar, de Vipla y ahora de Ríos de Chile, que va a ser el proyecto más grande de reconstrucción del país", informó el titular de Vivienda.

Proyecto Ríos de Chile en Lirquén y sus plazos

Las soluciones habitacionales contempladas para la zona tienen fijadas sus fechas de entrega en una primera etapa para el 2028, estimando la culminación total del plan para el 2029.

La iniciativa más emblemática se sitúa en Lirquén con el proyecto Ríos de Chile, obra que dará respuesta habitacional tanto a familias propietarias damnificadas como a pobladores en condición de allegados.

"Creo que somos el caballito de batalla de este gobierno, y eso a nosotros nos favorece, porque ya vieron el proyecto que tenemos, le dieron solución a las 720 familias que éramos propietarias y a la vez les dieron solución a nuestros allegados, que fueron 200", destacó la presidenta de la Junta de Vecinos de Ríos de Chile, Alexandra Acuña.

"En cinco meses ya llevamos la mitad de Viña del Mar, vamos avanzando rápido", valoró el titular de la cartera de Vivienda. (FOTO: ATON)

Asimismo, dio cuenta que "si hay un proyecto que te dicen que van a haber áreas verdes y que se va a construir una cancha con pasto sintético, a nosotros nos da la esperanza de que nos van a entregar eso".

Vecinos del Lote 6 en Mirador del Pacífico aguardan solución habitacional a más de una década

Por contraparte, a más de trece años de ocurrido el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, las familias pertenecientes al Lote 6 del conjunto Mirador del Pacífico, en la comuna de Talcahuano, continúan en la búsqueda de una respuesta habitacional definitiva.

Pese a los años transcurridos y a las complejas condiciones en las que residen, los dirigentes y vecinos ven con expectativa las coordinaciones del Gobierno para concretar la desocupación y demolición de los inmuebles.

El proceso de erradicación y posterior demolición de las estructuras dañadas en Mirador del Pacífico no cuenta todavía con un día fijado en el calendario, debido a que las faenas están supeditadas al desalojo y reubicación previa de la totalidad de los residentes del bloque.

La presidenta de la Junta de Vecinos del Lote 6, Luisa Pedreros, abordó la postura transmitida por el Ministerio de Vivienda, dando cuenta que para "la demolición hasta ahora no hay fecha, porque tienen que sacar hasta la última familia".

Las familias afectadas por el megaterremoto de 2010 mantienen la expectativa por la concreción de una solución habitacional definitiva y digna. (FOTO: Archivo)

"El ministro nos dijo: 'Para ustedes es una indemnización que nosotros hacemos con nuestro Presidente por todos los años que ustedes ya vivieron, porque ustedes son post terremoto. Nosotros no olvidamos eso'. Es una población hecha del 27F, donde del cual nosotros ya fuimos a golpear una vez, y seguimos viviendo en la misma condición", cuestionó la vecina.

Los pobladores del Lote 6 recalcan que han tenido que habitar por más de un decenio en inmuebles que sufrieron daños severos tras el sismo de 2010, por lo que consideran urgente que se materialice la solución definitiva prometida por el Estado para garantizar condiciones de vivienda digna y segura.