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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Club brasileño anunció la salida de un defensor con video recopilatorio de sus errores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Amazonas FC publicó el extracto en sus redes sociales.

Club brasileño anunció la salida de un defensor con video recopilatorio de sus errores
 @leocoelho
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Amazonas FC, equipo de la Serie C de Brasil, anunció la salida del defensor Leo Coelho con un polémico video publicado en sus redes sociales, donde se compilan sus peores jugadas.

Además lo despidieron con el siguiente mensaje: "La institución agradece al defensor su entrega, profesionalismo y compromiso —tanto dentro como fuera del campo— durante su etapa en el Aurinegro, y le desea éxito en los próximos desafíos de su carrera".

La publicación generó risas e indignación entre algunos hinchas del club brasileño en los comentarios.

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