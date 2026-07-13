Club brasileño anunció la salida de un defensor con video recopilatorio de sus errores

Amazonas FC, equipo de la Serie C de Brasil, anunció la salida del defensor Leo Coelho con un polémico video publicado en sus redes sociales, donde se compilan sus peores jugadas.

Además lo despidieron con el siguiente mensaje: "La institución agradece al defensor su entrega, profesionalismo y compromiso —tanto dentro como fuera del campo— durante su etapa en el Aurinegro, y le desea éxito en los próximos desafíos de su carrera".

La publicación generó risas e indignación entre algunos hinchas del club brasileño en los comentarios.