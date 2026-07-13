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Tópicos: País | Ciudades | Santiago

Proyecto para hacer al Mapocho "pedaleable y caminable" espera iniciar obras en diciembre

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Gobierno Regional Metropolitano abrió la licitación del "Parque Fluvial": una inversión de 22 mil millones para la construcción de un paseo urbano inundable de 5,2 kilómetros de extensión.

Irá desde el Parque de los Reyes, en Santiago, hasta el Puente Padre Letelier, en Providencia, y contará con ciclovía, accesos universales, mejoras en paisajismo e iluminación, entre otros elementos.

Proyecto para hacer al Mapocho
 GORE Santiago

Identificado por décadas con inseguridad y suciedad, el Río Mapocho puede ser a futuro un emblema renovado de la ciudad a la que dio vida hace casi 500 años.

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Comenzó el proceso de licitación del proyecto Paseo Fluvial Río Mapocho, iniciativa que cuenta con una inversión del Gobierno Regional Metropolitano de más de 22.000 millones de pesos y busca renovar la cara del río capitalino con la construcción de un paseo urbano inundable de 5,2 kilómetros.

La obra considera el mejoramiento y ensanchamiento de la actual carpeta de rodado en hasta 4,8 metros de ancho, con espacios diferenciados para peatones y ciclistas, lo que se implementará en la ribera sur del lecho canalizado del Río Mapocho.

El paseo irá desde el Parque de los Reyes (en Santiago) hasta el puente Padre Letelier (Providencia) y contará con seis accesos universales para que las personas puedan ingresar al paseo fluvial.

El proceso de licitación está abierto a través de Mercado Público hasta el 1 de septiembre. Veintidós constructoras ya realizaron una visita en terreno el 10 de julio y la segunda será el próximo 20.

Se espera que sus obras comiencen en diciembre de este año y terminen a fines del 2028.

El gobernador Claudio Orrego destacó la visita de las primeras empresas y afirmó estar muy entusiasmado: "A este lugar por mucho tiempo le dimos la espalda, nos dividió, fue un lugar de inseguridad, de basura, se recupere para ser un lugar de encuentro y también de identidad de nuestra ciudad".

El proyecto también contempla paisajismos con especies nativas, iluminaciones con faroles LED y postes como los que hay en el Parque Forestal; además, se instalarán bancas individuales, bicicleteros, cortinas metálicas antivandalismo y distintos tótems informativos.

 

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Fuente: Gobierno Regional de Santiago

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, apuntó que "el Río Mapocho está literalmente en el corazón de Providencia y, de hecho, está en nuestro escudo (...) Las ciudades son más seguras en la medida que las personas pueden ocupar sus espacios públicos y esta va a ser una gran manera de acercarnos al río".

"Nosotros tenemos, de alguna manera, vigilado lo que sucede en el río; sin embargo, entrar al río a veces es muy complejo justamente por la falta de iluminación, porque las entradas tienen que estar cerradas para impedir que haya algunos accidentes, y eso a veces significa que hay personas que delinquen y que bajan al río", planteó.

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