Alerta por tren de sistemas frontales en Chile: Pronostican hasta 200 mm de agua y vientos de 50 km/h

Chile se prepara para enfrentar esta semana un denominado "tren de sistemas frontales" que impactará gran parte del territorio nacional y que provocará precipitaciones ininterrumpidas hasta el próximo sábado.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno impactará inicialmente a las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble, extendiéndose hacia el norte para alcanzar Coquimbo y Atacama el jueves.

Debido a la persistencia del agua y la fuerza de los vientos, los organismos de emergencia se mantienen en monitoreo constante ante posibles remociones en masa e inundaciones urbanas.

"Van a ser varios sistemas frontales que se van a ir juntando, entonces va a dar la impresión de que las precipitaciones van a ser de características continuas desde el martes hasta por lo menos el sábado", detalló Elio Bruford, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

En la zona central, ciudades como Santiago esperan entre 40 y 60 mm, mientras que en Valparaíso los montos podrían ascender hasta los 80 mm. (FOTO: ATON)

En esta línea, precisó que "el martes lo más probable es que llegue hasta la Región del Maule, (mientras que) el miércoles y jueves se extiendan hasta la Región Metropolitana; para el (mismo) jueves extenderse hasta las regiones de Atacama y de Coquimbo".

Proyecciones de agua caída por región

La cantidad de agua prevista ha generado preocupación en las autoridades locales, especialmente en las zonas donde el suelo ya presenta niveles de saturación.

Para la capital, por ejemplo, se pronostican de 40 a 60 milímetros de agua caída; en Valparaíso hasta 80; en el Ñuble y el Biobío se esperan entre 80 a 150 milímetros; mientras que en La Araucanía entre 60 a 130, con sectores donde podrían caer hasta 200 milímetros de agua.

Por su parte, Bruford adelantó que "dentro de poco vamos a sacar una alerta meteorológica que va a sustituir el aviso meteorológico y que los montos van a estar ahí actualizados, y posiblemente se pasen a montos que están en categoría de moderado a fuerte".

El evento meteorológico estará acompañado de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de desprendimientos y daños estructurales. (FOTO: ATON)

Contingencia eléctrica por temporal

En tanto, ante la previsión de vientos de hasta 50 km/h que acompañarán al próximo sistema frontal, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Gobernación Metropolitana instruyeron a las empresas CGE y Enel a garantizar la continuidad del servicio y priorizar a los usuarios más vulnerables.

El despliegue de cuadrillas de emergencia será clave para enfrentar las eventuales fallas en el cableado provocadas por la caída de ramas, mientras que los call centers deberán operar a máxima capacidad para gestionar los reclamos de la ciudadanía en tiempo real.

"Vamos a tener vientos de 25 a 50 kilómetros por hora, con lo cual se está haciendo un trabajo con las eléctricas para que tengan todas sus cuadrillas como corresponde y también los sistemas de reclamo", confirmó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Las autoridades técnicas evalúan elevar el actual "aviso" a categorías de "alerta" o "alarma" meteorológica debido a la severidad y duración del evento. (FOTO: ATON)

Según precisó la autoridad, "CGE y Enel no solamente tienen la obligación de mantener el sistema arriba porque claro, si se cae un árbol se entiende que se suspende el suministro eléctrico; deben tener un sistema de respuesta a los vecinos que sea rápida y también que sea veraz".

Registro de electrodependientes y medidas de Senapred

Un punto focal de la estrategia de emergencia es la protección de quienes dependen de la electricidad para vivir.

Frente a esto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, explicó que "normalmente, cuando estamos en emergencia, sabemos de electrodependientes que no han sido inscritos en las empresas eléctricas".

"Por lo tanto, el primer llamado es que las personas o sus tutores inscriban al electrodependiente. Prioridad en los llamados: cuando llamen al call center de las empresas, deben ser los primeros en ser atendidos y, de la misma manera, cuando hay un evento de corte suministro, deben ser los primeros en ser atendidos por las cuadrillas de emergencia", puntualizó.

Finalmente, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora, Alicia Cebrián, aseguró que "hoy es el momento de estar preparados".

"Solicitamos a las personas revisar sus viviendas, limpiar canaletas y desagües, eliminar ramas de árboles cercanos que pudiesen caer sobre las viviendas, mantener acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos y desperdicios, y tener a mano sus mochilas de emergencia", afirmó la autoridad.