Con Maripán titular: Inter de Porto Alegre se enredó ante Remo y cedió puntos valiosos en el Brasileirao
Publicado: | Fuente: Fanatiz
Inter de Porto Alegre, con Guillermo Maripán titular, sufrió un empate de último minuto por 1-1 ante Remo, cediendo puntos valiosos en la lucha por la permanencia en el Brasileirao. El cuadro gaucho, que está al borde de la zona de descenso, iba ganando con un tempranero gol de Johan Carbonero, pero los visitantes lo igualaron al final, gracias a un gran tiro libre de Vitor Bueno.