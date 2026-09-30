¿Flamengo buscará nacionalizar a Erick Pulgar?

El mediocampista chileno Erick Pulgar ya cumple con los requisitos para obtener la nacionalización brasileña por lo que Flamengo ya diseña un plan para cumplir con el papeleo y así no verse perjudicado por la futura reducción en el cupo de extranjeros en el Brasileirao.

La semana pasada, la Serie A brasileña aprobó una modificación reglamentaria que disminuirá la cantidad de futbolistas foráneos permitidos por club de nueve a ocho, una medida que comenzará a regir formalmente a partir de la temporada 2027.

Ante este escenario, y considerando la gran cantidad de futbolistas no nacidos en Brasil que integran su plantel, el "Mengao" ya encontró una fórmula para blindar a sus piezas clave.

Según reveló el medio local RTI Esporte, la dirigencia del elenco carioca buscará que el oriundo de Antofagasta obtenga la ciudadanía brasileña para que deje de ocupar plaza de extranjero. En ese sentido, Pulgar no tendría mayores inconvenientes para solicitar la naturalización ordinaria, debido a que ya cumple con los cuatro años de residencia continua exigidos en dicho país.

El seleccionado de la Roja no es el único en los planes del "Fla" dado que la institución de Río de Janeiro también proyecta iniciar el mismo proceso con el portero argentino Agustín Rossi y los futbolistas uruguayos Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta.