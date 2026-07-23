Gremio contrató a una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial

Gremio, uno de los equipos más tradicionales de Brasil, anunció este jueves el fichaje del delantero Jovane Cabral, que viene de disputar con Cabo Verde el Mundial de Norteamérica 2026.

"De la Copa del Mundo a Porto Alegre. Jovane Cabral es el primer futbolista de Cabo Verde en vestir nuestra camiseta", celebró el club en sus redes sociales al anunciar su nuevo refuerzo.

Cabral, de 28 años, firmó un contrato con el Tricolor Gaucho para lo que queda de esta temporada y la siguiente, es decir, hasta finales de 2027.

El atacante integró la sorprendente y aguerrida selección de Cabo Verde en el pasado Mundial y jugó de titular contra los dos finalistas del torneo: España, en la fase de grupos, y Argentina, en los dieciseisavos de final.

Cabral comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores de Sporting de Lisboa y fue subiendo peldaños hasta que debutó en el primer equipo en 2017.

En la disciplina lusa conquistó varios títulos, entre ellos una Liga (2020), una Copa de Portugal (2018), tres Copas de la Liga Portuguesa (2018, 2020 y 2021) y una Supercopa de Portugal (2021).

A partir de ahí inició una serie de prestamos que lo llevaron a los clubes italianos Lazio y Salernitana, y a Olympiacos de Grecia.

En 2024, volvió definitivamente a su país natal para poner rumbo a Estrela da Amadora, donde militó durante las dos últimas temporadas.

Cabral aterriza ahora en el Gremio, tricampeón de la Copa Libertadores que, sin embargo, no pasa por su mejor momento.

El equipo lucha por no descender a la segunda división del Campeonato Brasileño, aunque sigue vivo en la Copa de Brasil, donde buscará los cuartos de final contra el Mirassol, y en la Copa Sudamericana, torneo en el que va a jugar los playoffs contra Bolívar para acceder a la ronda de octavos de final.