Memphis Depay acusó a Corinthians de incumplir acuerdo y anunció acciones legales

Memphis Depay acusó a Corinthians de incumplir un acuerdo que, según aseguró, contemplaba la extensión de su contrato por dos temporadas más, luego de que el club brasileño anunciara que no continuará con el delantero neerlandés.

"Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más", escribió el atacante de 32 años, quien agregó que la renovación había sido pactada por el presidente y los departamentos deportivo, legal y financiero de la institución.

Corinthians explicó que la decisión de no renovar el vínculo respondió a motivos "exclusivamente financieros" y a la necesidad de resguardar la "salud financiera" del club.

El contrato de Depay terminó a finales de julio y, según medios brasileños, la institución mantiene con el jugador una deuda de hasta 42 millones de reales, cerca de ocho millones de dólares, sin considerar intereses.

Depay: "No dejaré este comportamiento sin sanción"

El exjugador de FC Barcelona y Atlético de Madrid adelantó que reaccionará para defender sus intereses. "En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción", manifestó.

El presidente de Corinthians, Osmar Stabile, también anunció que entregará su versión en una conferencia de prensa, mientras Depay cerró su etapa en el club con 20 goles en 79 partidos y tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa Rei en 2026.