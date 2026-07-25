Neymar anotó un doblete en su regreso a las canchas tras el Mundial y tuvo polémico festejo

Neymar regresó a las canchas después de su participación en el Mundial 2026 y anotó un doblete en el empate 2-2 de Santos ante Chapecoense, por la vigésima fecha del Brasileirao, en un encuentro marcado además por su polémica celebración.

El delantero abrió la cuenta a los 35 minutos después de realizar una pared en el borde del área y definir de primera con un remate ajustado. Tras convertir, simuló repartir cartas y luego utilizó el banderín del córner para representar un golpe de golf.

El festejo apareció como una respuesta a las críticas que recibió durante la semana, luego de que no viajó con Santos a Venezuela para enfrentar a Universidad Central por Copa Sudamericana y participó en un torneo de póker.

"Yo trabajé por la mañana. No fui al partido porque acabo de volver a los entrenamientos y en ese día estábamos libres. Les quiero preguntar: ¿puedo entrenar o ustedes van a seguir criticando también? Vayan a ocuparse de su vida", había respondido el brasileño.

Pese al dominio de Santos durante la primera mitad, Chapecoense remontó en el complemento. Marcinho estableció el empate a los 50 minutos y João Ananias convirtió en su propia portería a los 61' para colocar en ventaja al elenco visitante.

Cuando Santos se encaminaba hacia una dura derrota como local, Neymar ejecutó un penal a los 88 minutos y marcó el 2-2 definitivo, completando su doblete en su primer compromiso después de la Copa del Mundo.

El empate dejó a Santos en el decimocuarto lugar con 22 puntos, mientras Chapecoense continuó como colista con 10 unidades. Además, Neymar recibió una tarjeta amarilla y quedó suspendido para el próximo partido ante Sao Paulo.