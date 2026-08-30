Sufre Maripán: Inter de Porto Alegre perdió ante Bahía y está en zona de descenso en Brasil

Inter de Porto Alegre, con el chileno Guillermo Maripán titular, perdió por 3-2 en su visita a Bahía, y quedó estancado en la zona de descenso del Brasileirao.

El equipo del zaguero nacional tiene 25 puntos en 25 partidos disputados y está en el antepenúltimo puesto (18°).

Los gaúchos comenzaron ganando con un tempranero gol de Alan Patrick (16'), pero Bahía lo remontó en el primer tiempo, con doblete de Pulga (23' y 42') y uno de Erick (45+4').

Inter intentó cambiar el curso del partido en la segunda parte y descontó con gol de Vitinha (52'), pero no pudo con el nivel de los locales, que controlaron el juego hasta el final.

Maripán, por su parte, jugó todo el compromiso y vio tarjeta amarilla en el minuto 54.

En la próxima fecha, Bahía, que está quinto con 40 puntos, visitará a Bragantino; e Inter tendrá un duelo crucial ante Santos en Beira Río.