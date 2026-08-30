Sufre Maripán: Inter de Porto Alegre perdió ante Bahía y está en zona de descenso en Brasil
El equipo del chileno está antepenúltimo en la tabla del Brasileirao.
El equipo del chileno está antepenúltimo en la tabla del Brasileirao.
Inter de Porto Alegre, con el chileno Guillermo Maripán titular, perdió por 3-2 en su visita a Bahía, y quedó estancado en la zona de descenso del Brasileirao.
El equipo del zaguero nacional tiene 25 puntos en 25 partidos disputados y está en el antepenúltimo puesto (18°).
Los gaúchos comenzaron ganando con un tempranero gol de Alan Patrick (16'), pero Bahía lo remontó en el primer tiempo, con doblete de Pulga (23' y 42') y uno de Erick (45+4').
Inter intentó cambiar el curso del partido en la segunda parte y descontó con gol de Vitinha (52'), pero no pudo con el nivel de los locales, que controlaron el juego hasta el final.
Maripán, por su parte, jugó todo el compromiso y vio tarjeta amarilla en el minuto 54.
En la próxima fecha, Bahía, que está quinto con 40 puntos, visitará a Bragantino; e Inter tendrá un duelo crucial ante Santos en Beira Río.