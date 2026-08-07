Eduard Bello fue anunciado como nuevo refuerzo en Deportivo Cali

Deportivo Cali anunció el fichaje del delantero venezolano Eduard Bello, quien llegó al club caleño a préstamo desde Atlético Nacional.

El puntero, que jugó en 2025 por Universidad Católica, además de contar con un paso por Deportes Antofagasta, había llegado al cuadro verdolaga tras rescindir su contrato en Barcelona de Guayaquil, elenco que lo había cedido al equipo precordillerano durante la pasada temporada.

Sin embargo, no entró en los planes del DT Lucas González y partió en busca de minutos al conjunto dirigido por Rafael Dudamel, exentrenador de Universidad de Chile.

De esta forma, Bello se sumó al histórico delantero colombiano Carlos Bacca como refuerzos del club "azucarero".