Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.2°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga colombiana

Eduard Bello fue anunciado como nuevo refuerzo en Deportivo Cali

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero, que cuenta con pasos por Deportes Antofagasta y Universidad Católica, llegó cedido desde Atlético Nacional.

Eduard Bello fue anunciado como nuevo refuerzo en Deportivo Cali
 X @DeportivoCaliCP
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportivo Cali anunció el fichaje del delantero venezolano Eduard Bello, quien llegó al club caleño a préstamo desde Atlético Nacional.

El puntero, que jugó en 2025 por Universidad Católica, además de contar con un paso por Deportes Antofagasta, había llegado al cuadro verdolaga tras rescindir su contrato en Barcelona de Guayaquil, elenco que lo había cedido al equipo precordillerano durante la pasada temporada.

Sin embargo, no entró en los planes del DT Lucas González y partió en busca de minutos al conjunto dirigido por Rafael Dudamel, exentrenador de Universidad de Chile.

De esta forma, Bello se sumó al histórico delantero colombiano Carlos Bacca como refuerzos del club "azucarero".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada