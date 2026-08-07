Gago otra vez esquivó la crisis de Azul Azul: "Yo tengo que hablar de lo deportivo"

El técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, volvió a marcar distancia del complejo escenario institucional que atraviesa Azul Azul a raíz del Caso Sartor y afirmó que su responsabilidad está exclusivamente en el ámbito futbolístico.

Consultado directamente sobre si conocía la situación de los controladores de la concesionaria cuando llegó al club, el argentino respondió: "No, no lo sabía y yo me baso en lo deportivo. Lo dije la conferencia pasada. Hay algo externo que no nos tiene que cambiar y modificar lo que vivimos nosotros día a día acá".

"Ya habló la presidenta, ya hablaron las partes que tienen que hablar. Yo tengo que hablar de lo deportivo y de lo que creo y de lo que convivimos acá. Y eso es el buen ambiente que hay en el trabajo del grupo, de los jugadores, de cómo entrenan y eso es lo que me implica a mí", agregó.

¿Por qué Gago fue consultado por la crisis de Azul Azul?

La declaración se produjo durante una semana marcada por la formalización de Michael Clark y otros exejecutivos vinculados a Sartor. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el expresidente de Azul Azul y sostuvo ante el tribunal que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Clark, quien dejó la presidencia y el directorio de la concesionaria en abril, quedó involucrado en una investigación por distintos delitos económicos. Entre las aristas abordadas por el Ministerio Público aparecen operaciones relacionadas con la adquisición del control de Azul Azul y los vínculos financieros que rodearon a Tactical Sport.

El escenario sumó esta semana nuevos antecedentes sobre las relaciones de Clark con empresarios ligados al fútbol, entre ellos Patricio Kiblisky, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce. Además, un reportaje reveló un presunto conflicto de interés del liquidador de Sartor, Eduardo Godoy Hales, quien tiene actualmente bajo su administración el paquete accionario que controla Azul Azul.

Gago ya había optado por la misma postura en mayo, después del allanamiento realizado por la PDI en el Centro Deportivo Azul. En aquella oportunidad, se desligó públicamente del Caso Sartor y sostuvo que intentaba manejarse únicamente desde el lado deportivo.

Israel Poblete quedó descartado ante Palestino

Ya en materia futbolística, Gago confirmó que Israel Poblete no estará disponible para el duelo de este domingo ante Palestino en el Estadio Nacional.

"Israel no va a estar disponible. Preferimos cuidarlo y que ya la semana que viene, si todo va bien, esté entrenando nuevamente con el equipo", explicó el entrenador.

El argentino también descartó realizar una planificación especial pensando anticipadamente en el Superclásico: "No estoy pensando en los partidos que vienen. Estoy pensando en tratar de poner el mejor equipo posible el domingo. Jugará el que mejor está, el que creemos mejor para el partido, independientemente de los próximos partidos".

Tobías Reinhart espera su habilitación para ser citado

La ausencia de Poblete redujo las alternativas en el mediocampo y abrió la posibilidad para el recién incorporado Tobías Reinhart, aunque Gago explicó que el jugador todavía espera la autorización correspondiente.

"Esperemos que llegue la habilitación. Si llega la habilitación, creo que va a estar disponible para estar en la convocatoria. Todavía no definí quién va a jugar", afirmó.

Gago ratificó que la U mantiene la pelea por el título

Universidad de Chile llega al compromiso con Palestino después de encadenar cuatro triunfos entre la Liga de Primera y la Copa Chile y se mantiene a 12 puntos del líder Colo Colo. Ante la consulta por las posibilidades de reducir esa diferencia, Gago fue categórico.

"Cien por ciento. La intención nuestra es llegar a la última fecha del torneo con posibilidades. Ese es el objetivo que tenemos y estoy más que claro que ese es el compromiso que tiene el plantel, el compromiso que tiene el club y el compromiso que tenemos nosotros con la gente, con el hincha", sostuvo.

"Vamos a tratar de luchar todos los partidos, de ganarlos, de tratar siempre de llegar a la última fecha con posibilidad", añadió.

¿Qué espera Gago del partido con Palestino?

El entrenador también analizó al próximo rival, ahora dirigido por Guillermo Farré, y remarcó que buscará mantener la propuesta que viene desarrollando el conjunto estudiantil.

"Tenemos hecho el análisis de lo que creemos que puede llegar a pasar el domingo. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo nosotros, tratar de llevar al rival a jugar a nuestro partido, tener esos conceptos de juego, seguir sosteniéndolos durante los minutos y también saber las posibilidades que tiene el rival. Creo que va a ser un lindo partido", señaló.

Gago destacó el rendimiento defensivo de Universidad de Chile

El técnico fue consultado además por el funcionamiento de la defensa, considerando que la U es el equipo que menos goles recibió en la Liga de Primera, y sostuvo que ese registro responde al rendimiento colectivo.

"Creo muchísimo que el funcionamiento de la parte defensiva y la parte ofensiva es el equipo. Para evitar que nos lleguen a posibilidad de remate también está la presión, cómo presionan los delanteros, dónde recuperamos y dónde queremos recuperar la pelota", explicó.

Gago agregó que su intención es jugar lejos del arco propio pese al riesgo que implica: "Muchas veces intentamos que los partidos se jueguen lo más lejos de nuestro arco. También es un cierto riesgo porque los defensores tienen 60 o 70 metros para recorrer en una transición. El funcionamiento del equipo está mejor, está en el proceso donde queremos que vaya, pero tenemos que seguir creciendo".

Marcelo Díaz recupera terreno en Universidad de Chile

Otro de los nombres abordados fue el capitán Marcelo Díaz, quien continúa recuperando ritmo después de su regreso a la actividad.

"El otro día Marcelo entró muy bien. Creo que a medida que vaya agarrando el ritmo futbolístico, todos sabemos la clase de jugador que es. Esta semana entrenó a muy buen nivel, a muy buen ritmo y eso es importante. Necesito tener a todos los futbolistas al máximo de sus posibilidades para poder competir", indicó.

Octavio Rivero todavía no está disponible para Gago

Gago también descartó la presencia de Octavio Rivero frente a Palestino, aunque aseguró que el delantero se encuentra cerca de completar su rehabilitación.

"Este fin de semana no va a estar convocado. Está en la última fase de su recuperación. Cada vez lo veo mejor, tiene muchas ganas de estar disponible y es un chico que nos va a dar mucho desde su compromiso y desde su calidad futbolística", afirmó.

"Necesitamos tenerlo bien. Veremos si es una semana, si son dos días, si son tres días. Vamos a ir viendo día a día cómo está futbolísticamente", complementó.

Gago defendió la creatividad y polifuncionalidad de sus jugadores

Finalmente, el estratega analizó la capacidad de sus futbolistas para desempeñarse en distintas posiciones y defendió la libertad individual dentro de su estructura de juego.

"Los futbolistas se van adaptando y entendiendo posiciones del juego a medida que van creciendo, jugando y teniendo partidos. Pueden jugar más adentro, pueden jugar más afuera y después también está la posibilidad que da el sistema de lo que quiere el entrenador", explicó.

"Creo muchísimo que lo más importante del futbolista es jugar, jugar a la pelota. Podemos evitar ciertas situaciones donde tenemos más riesgo o menos riesgo, pero no tenemos que perder esa esencia de querer gambetear, de querer tirar un caño, de tirar una pared. Eso es lo más lindo que tiene el fútbol. Después llega un determinado momento en que el que decide es el futbolista desde el juego", cerró.