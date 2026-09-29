ANFP volvió a denunciar a San Marcos y pidió su desafiliación

La ANFP presentó una nueva denuncia contra San Marcos de Arica ante el Tribunal Autónomo de Disciplina y pidió la desafiliación del club, al que acusó de entregar documentación falsa respecto de su situación financiera.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el organismo, el cuadro nortino declaró capital de funcionamiento positivo en septiembre de 2024 y en marzo, junio y septiembre de 2025, cifras que no coincidirían con sus estados financieros auditados.

Según la denuncia, en septiembre de 2024 San Marcos informó un capital positivo cercano a los 988 millones de pesos, mientras que sus estados financieros auditados registraban un patrimonio negativo de aproximadamente 1.889 millones.

La diferencia también aparece en septiembre de 2025, cuando el club declaró cerca de 904 millones de pesos positivos, aunque su patrimonio auditado alcanzaba un saldo negativo superior a los 2.909 millones.

El caso se suma a la denuncia presentada por la ANFP en agosto pasado ante el Tribunal de Disciplina, también relacionada con la información financiera entregada por el elenco ariqueño.

Debido a estos nuevos antecedentes, la ANFP solicitó la desafiliación de San Marcos de Arica, una sanción que tendría impacto directo en la lucha por la permanencia en la Primera B.

En caso de concretarse la petición del organismo, clubes que se encuentran en la parte baja de la tabla, como Rangers, Unión San Felipe, Deportes Santa Cruz y Curicó Unido, podrían verse beneficiados.